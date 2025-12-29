Журналист Дель Орко: Зеленскому нужно уволиться после скандала с коррупцией

Украинский президент Владимир Зеленский должен покинуть пост, если его причастность к коррупционным скандалам на Украине официально докажут. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» независимый итальянский журналист Даниэле Дель Орко.

Он отметил, что ряд представителей правительства уволились именно из-за коррупционных скандалов.

«Будь Зеленский на их месте, он ушел бы уже на следующий день. Если его вина будет доказана, безусловно, ему следует уйти в отставку», — отметил собеседник агентства.

Согласно результатам опроса, проведенного украинским центром SOCIS, около 40% граждан Украины полагают, что президент тоже был вовлечен в коррупционные схемы в его окружении.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить спонсировать коррупцию на Украине. Он напомнил, что скандал коснулся всего политического состава страны.