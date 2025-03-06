Украинских беженцев предупредили о потере правового статуса на проживание в США

Reuters: 240 тысяч украинцев могут лишиться статуса на проживание в США

Команда президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса беженца около 240 тысяч украинцев. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, идея о лишении украинцев права статуса беженца появилась в Белом доме еще до того, как президент Дональд Трамп поссорился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — отметило издание.

Решение об отмене права на жительство может ускорить процесс депортации беженцев из страны. Агентство добавило, что инициативу собираются принять в апреле. В случае одобрения она станет еще одним ярким свидетельством того, что Трамп не стал следовать курсу предыдущей администрации с ее миграционными программами.

Ранее США перестали предоставлять Украине разведданные. Также американские власти полностью остановили военные поставки — в страну не доставят даже оружие, которое уже находилось в пути.