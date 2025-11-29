Украинские женщины-военнослужащие пожаловались на сексизм в ВСУ

WP: женщины-военнослужащие пожаловались на сексизм в рядах ВСУ

Украинские женщины-военнослужащие столкнулись с системным сексизмом во время прохождения базовой подготовки в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщило американское издание The Washington Post .

Издание пишет, что в учебном лагере присутствовали почти исключительно мужчины. Многие из них демонстрировали пренебрежительное отношение к женщинам-коллегам.

«Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами», — отметили авторы статьи.

По данным издания, многие военнослужащие не смогли преодолеть глубоко укоренившиеся общественные нормы.

Одна из собеседниц издания рассказала о необходимости создания отдельного БПЛА-расчета. Инициатива предполагала формирование подразделения, состоящего исключительно из женщин.

Женщины-добровольцы решили вступить в ряды ВСУ для защиты страны. Однако они столкнулись с предвзятым отношением уже на этапе базовой подготовки.

Ранее польское издание сообщило, что в украинской армии участились случаи домогательств в отношении женщин-военнослужащих. Несущие службу женщины все чаще жалуются на сослуживцев.