Украинские военные стали бояться ходить по городам в форме

Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские военные опасаются ходить по городам в военном форме из-за плохого отношения людей к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

«Я считаю, что в города лучше выезжать не в форме из-за всего этого страха и истерики c ТЦК. Люди часто достаточно с испугом относятся к тем, кто в форме», — сказал он.

Билецкий отметил, что многим бойцам это неприятно, так как год назад украинцы считали их защитниками. По его словам, мобилизация сейчас приняла какие-то «неадекватные» формы и среди военных подобные мероприятия не поддерживают.

Билецкий добавил, что призыв все еще нужен, но что потом сержантам и офицерам делать с таким «орлом», которого передали в отделение, ведь он него будет больше проблем, чем пользы.

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