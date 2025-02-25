Украинские власти готовят уголовные дела против ряда генералов ВСУ. Об этом в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил бывший заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он обратил внимание, что власти начали отслеживать действия людей, имеющих собственную точку зрения.

«Думаю, что в ближайшие недели или дни в отношении бывших и нынешних командиров ВСУ активизируют проведение обысков, обвинения, уголовные дела, надевание наручников в присутствии СМИ», — сказал Кривонос.

Бывший генерал отметил, что не исключает репрессий в свой адрес или генерала ВСУ Дмитрия Марченко, отправленного в отставку после критики действий украинской армии в Курской области.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предрек Владимиру Зеленскому участь итальянского диктатора Бенито Муссолини.