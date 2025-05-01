Украинские участники «Евровидения» пожаловались на безразличие к ним

Группа Ziferblat, представляющая Украину на «Евровидении» в 2025 году, пожаловалась на безразличие других участников. Об этом сообщил украинский телеканал «Эспрессо».

Гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский заявил, что хороших новостей нет в плане того, как другие участники конкурса говорят про конфликт.

«Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая дежурность. Они задают вопросы для small talk (поддержания светской беседы — прим. ред.). Никакой эмоциональной реакции вы не дождетесь», — подчеркнул музыкант.

По его словам, конкурсанты из других государств живут в другой реальности. Личную поддержку высказали только коллективы из Португалии и Литвы. При этом на «Евровидении» присутствуют те, кто поддерживает Россию.

В конце марта на Украине мобилизовали участника отбора на «Евровидение».