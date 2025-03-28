Участника отбора на Евровидение мобилизовали на Украине

Украинская группа ДК «Энергетик» отменила концерт во Львове из-за мобилизации одного из солистов. В руки военкомов попал Яков Марный, сообщило издание «Страна.ua» .

Концерт во Львове планировался 30 марта, но группа объявила о переносе выступления на 20 июня. Пресс-служба опубликовала в соцсетях сообщение одного из музыкантов, в котором он сообщил о своей мобилизации.

«Время от времени буду выходить на связь», — пообещал он.

О том, что военкомы забрали Якова Марнова, сообщила его жена. По ее словам, все произошло прямо на улице на глазах у нее и дочери. Люди в форме заявили, что лишь обновят данные, а сами увезли музыканта в поликлинику на медосмотр, затем в Дарницкий районный ТЦК на военную подготовку.

Постпанк-группа «ДК Энергетик» с песней «Соль» заняла шестое место на национальном отборе на Евровидение-2025. Украину на международном конкурсе представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Ранее из страны сбежали участники рок-группы MBreeze, тоже участвовавшие в кастинге. Они получили разрешение на выезд и решили не возвращаться на Украину.