Украинские спецслужбы снова выпустили дипфейк с губернатором Курской области об успехах ВСУ

Власти Курской области назвали фейковым видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы заявил об успехах ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата. Как отметили Telegram-канале администрации, в создании фейка замешаны украинские спецслужбы.

«Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области», — заявили в администрации.

Авторы публикации призвали россиян сохранять бдительность и подписываться на официальные аккаунты губернатора Курской области.

Похожий дипфейк со Смирновым сделали 7 августа. На кадрах он призывал всех местных мужчин старше 18 лет отправиться в военкоматы для получения оружия. Сначала ложное видео завирусилось в украинских пабликах, а потом появилось и в курских Telegram-каналах.