Украинские СМИ заявили о потере Зеленским контроля над властью

Страна.ua: отставка Ермака прказала, что Зеленский больше не источник власти

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о потере Владимиром Зеленским реальной власти в стране. Такое мнение опубликовало украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, решение об отставке Ермака приняли после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины. Таким образом, антикоррупционное ведомство фактически уволило главу президентского офиса.

«Это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является „источником власти“ в стране», — отметили украинские в публикации.

Авторы подчеркнули, что президент больше не может гарантировать защиту даже самым близким сотрудникам, а проведенные обыски у Ермака указывают на возможные коррупционные риски для самого Зеленского. Мало кто верит, что экс-глава офиса президента действовал без ведома своего руководителя.

Ранее такое же мнение высказал российский сенатор. По его мнению, после увольнения Ермака следующим шагом станет уход самого президента Украины.