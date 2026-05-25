Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и пригороде Днепропетровска

Взрывы прогремели в Одессе и пригороде Днепропетровска

В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Сообщение о взрыве в Одессе появилось в телеграм-канале издания во время действия сигнала воздушной тревоги. Подробности возможных повреждениях не привели.

Также издание сообщило о взрывах в пригороде Днепропетровска. Данных о последствиях пока нет.

Кроме того, взрыв прогремел в городе Полтава. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в этот момент действовала сразу в девяти регионах страны.

Ранее российские войска ударили комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины.