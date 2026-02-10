Украинские приставы конфисковали у должника пень

На Украине приставы конфисковали у должника в Николаевской области пень, выставив его на продажу. Об этом сообщил телеграм-канал УНИАН.

«Исполнительная служба выставила на продажу шикарный лот, конфисковав у должника на Николаевщине пень. Стартовая цена лота — 90 гривен (162 рубля)», — уточнили представители агентства.

При этом иронично добавили, сколько приставы потратили времени и ресурсов лишь на то, чтобы провести все необходимые процедуры, начиная от выезда на место и заканчивая конфискацией и привлечением эксперта для оценки лота.

Аукцион состоится 16 февраля. Шаг аукциона, как и гарантийный взнос, составит четыре с половиной гривны. Конфискованный пень при этом даже не цельный, а распиленный на части.

Ранее крымские власти национализировали активы украинского боксера Александра Усика и бывшего нардепа Игоря Франчука.