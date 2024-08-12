Общественное движение «Другая Украина» во главе с Виктором Медведчуком обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом дать оценку режиму Владимира Зеленского и признать его нелегитимным. Полный текст заявления организация привела на своем сайте .

«Другая Украина» назвала себя единственной политической силой, выступающей за мир и урегулирование украинского конфликта, исходя из реальных причин его возникновения.

В обращении организация напомнила, что с 21 мая Зеленский нелегитимно продлил себе полномочия президента. Кроме того, по мнению представителей движения, он уничтожает украинскую государственность и суверенитет, осуществляя геноцид населения, разрушая экономику и преследуя инакомыслящих.

«Голос украинцев за мир и разрядку должен быть услышан», — подчеркнули в «Другой Украине».

В июне президент России Владимир Путин процитировал украинские законы, свидетельствующие о нелегитимности Зеленского.