Украинские политики призвали ООН дать оценку режиму Зеленского

«Другая Украина» призвала ООН признать режим Зеленского нелегитимным

Фото: РИА «Новости»

Общественное движение «Другая Украина» во главе с Виктором Медведчуком обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом дать оценку режиму Владимира Зеленского и признать его нелегитимным. Полный текст заявления организация привела на своем сайте.

«Другая Украина» назвала себя единственной политической силой, выступающей за мир и урегулирование украинского конфликта, исходя из реальных причин его возникновения.

В обращении организация напомнила, что с 21 мая Зеленский нелегитимно продлил себе полномочия президента. Кроме того, по мнению представителей движения, он уничтожает украинскую государственность и суверенитет, осуществляя геноцид населения, разрушая экономику и преследуя инакомыслящих.

«Голос украинцев за мир и разрядку должен быть услышан», — подчеркнули в «Другой Украине».

В июне президент России Владимир Путин процитировал украинские законы, свидетельствующие о нелегитимности Зеленского.

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