Украинские гимнасты разгромили номер в отеле, оставшись без медалей на ЧЕ

Украинские спортсмены после неудачного выступления на Чемпионате Европы в Германии разгромили номер в отеле. Оргкомитет выставил сборной Украины счет за последствия дебоша, сообщило украинское издание «Телеграф».

На ЧЕ, который прошел в Лейпциге с 26 по 31 мая, сборная Украины получила лишь одну бронзовую награду. Оставшиеся без медалей Олег Верняев и Владислав Грик разгромимли номер — сломали прикроватные и настольные лампы и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами.

Оргкомитет чемпионата выставил украинской сборной счет за причиненный ущерб и спецуборку номера. Сумму в 370 евро оплатил Верняев — олимпийский чемпион и чемпион мира 2014 года, семикратный чемпион Европы.

В начале апреля в Германии убили юного украинского футболиста. Александр Шворак жил в Польше, он поехал в Берлин повидаться с приятелями.