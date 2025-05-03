Запросы и требования украинских беженцев сильно надоели жителям Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез», — подчеркнул сенатор.

По его словам, насаждение чуждой самоидентификации с Украиной вызывает у большей части европейцев закономерное отторжение.

В прошедший четверг в польском городе Бяла-Подляска со здания мэрии сняли украинский флаг. Его пообещали передать в ближайшее консульство Украины.

Ранее сообщалось, что украинка разгромила на Пхукете арендованную квартиру. Она поломала мебель и технику и изрисовала стены.