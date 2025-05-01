Сломанная мебель и исписанные стены. Украинка разгромила арендованную квартиру на Пхукете

Украинка за год разгромила арендованную квартиру в Таиланде

Украинка разнесла арендованную квартиру за год проживания на Пхукете. Об этом сообщила владелица жилья в социальной сети Facebook*.

«У меня сняли квартиру на год, клиент из Украины. Мой агент по недвижимости прислал мне фотографию. Сначала я сильно заплакала», — рассказала собственница.

Квартиру сдали женщине с Украины на период с 15 апреля 2024-го по 15 число того же месяца 2025 года. Арендатор не освободила жилье вовремя, но 29 апреля от нее пришло сообщение, что она выехала, а ключи оставила в мусорном баке.

Когда персонал вошел в квартиру, то увидел жуткую картину: сломанная мебель, разбитая бытовая техника и исписанные стены и потолки. На них были нарисованы в том числе мужские половые органы. Предварительно, сумма ущерба составила 350 тысяч батов. Владелица обратилась в полицию.

Ранее ООН сократила гумпомощь украинским беженцам. Это произошло после того, как США урезали финансирование Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR).

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