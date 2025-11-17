Украинские артисты отказались участвовать в шоу студии «Квартал 95»

Коррупционный скандал в украинской энергетике спровоцировал отмену выступлений нескольких артистов на новогоднем концерте студии «Квартал-95». Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники.

Певицы Надя Дорофеева, KOLA и хор «Гомин» отказались от участия в мероприятии. Причиной стало то, что проект частично принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу, которого считают «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского и который фигурирует в расследовании НАБУ.

При этом сами представители студии заявили, что не дадут себя втягивать в «политические игры или манипуляции».

Ранее НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Обыски провели у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Бизнесмен Миндич непосредственно перед обысками бежал с Украины.