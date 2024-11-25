Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику. К предпринимателю она обратилась в соцсети X .

По словам женщины, на энергозащиту в государстве направили четыре миллиарда долларов. После российских ударов украинские власти намерены списать еще два миллиарда.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — попросила она.

Также журналистка напомнила, что ответственный за энергобезопасность Мустафа Найем в 2013 году стал основоположником евромайдана, призывал людей выходить на акции протеста и устраивать митинги. По мнению Панченко, политик является марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.

Ранее Илон Маск поддержал идею провести аудит военной помощи, которую американские власти оказывают Украине. Предприниматель неоднократно критиковал тенденцию снабжения ВСУ оружием.