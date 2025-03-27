Украинская журналистка назвала свою страну неудачницей

Украина выглядит неудачницей в переговорах между Россией и США. Об этом в колонке для издания The Spectator написала украинская журналистка Светлана Моренец.

«Сбывается самый страшный кошмар Украины: Владимир Путин выставил счет за окончание войны, и Дональд Трамп принуждает Киев за него платить», — заявила она.

По ее мнению, американские дипломаты на переговорах в Эр-Рияде «выбились из сил и отчаялись», потому и согласились на смягчение антироссийских санкций.

При этом спецпосланник Трампа Кит Келлог считает, что итоговый вариант соглашения о мире не удовлетворит ни Россию, ни Украину. Самым сложным вопросом в переговорном процессе он назвал территориальный из-за разницы в фактическом и юридическом статусе.