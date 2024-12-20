Украинская ПВО оставила без тепла 630 домов в Киеве

КГГА: после работы ПВО в Киеве 630 домов остались без тепла

В результате работы украинской ПВО в Голосеевском районе Киева без теплоснабжения остались 630 домов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, обломки ракет упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

«Повреждения получила тепломагистраль в Голосеевском районе. Работают экстренные службы. Без тепла остались 630 жилых домов. Бригады „Киевтеплоэнерго“ уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения», — написал мэр.

Ранее в пятницу Кличко сообщал, что средства ПВО начали работу над Киевом. Он призывал население укрыться в безопасном месте. Местные СМИ отмечали, что произошел ряд мощных взрывов.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины утром 20 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.