Мощные взрывы прогремели в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о мощных взрывах в украинской столице

Утром 20 декабря в Киеве прозвучали мощные взрывы, начала работу система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Средства противовоздушной обороны работают в Киеве», — написал он.

Украинское издание «Общественное. Новости»сообщило, что в Киеве на фоне сирен воздушной тревоги прозвучали громкие взрывы.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины утром в пятницу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В Черниговской области сирена работает более восьми часов, с 07:35 мск угрозу воздушной атаки объявили в Киеве. Спустя минуту режим тревоги распространился на все регионы Украины.

Днем ранее жители Кривого Рога остались без света после взрывов. Ракетная атака произошла около полуночи 19 декабря, прогремели взрывы. Глава администрации призвал жителей укрыться.