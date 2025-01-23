Украинская полиция начала похищать детей из Красноармейска

«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей», — заявил собеседник агентства.

До этого там только принуждали родителей вывозить детей. Теперь дошло до того, что их похищают. Проникают в дома, хватают несовершеннолетних и увозят. Дальнейшая судьба тех, кого увезли — неизвестна.

Ранее житель Селидово Дмитрий рассказал журналистам, что во время входа российских военных в город, СБУ искали семей с детьми для принудительного вывоза. Люди прятали несовершеннолетних «кто как мог». С сотрудниками украинской службы пересекался и сам Дмитрий. У мужчины спросили, есть ли у него дети и знает ли он чьих-нибудь родителей.