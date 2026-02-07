Украинская почта попала в скандал со школьницами

Украинский почтовый оператор «Укрпочта» оказался в центре скандала после запуска рекламного проекта к 14 февраля. В промоматериалах жители Украины увидели неподобающие образы школьниц.

Оператор запустил совместный проект вместе с крупным производителем одежды. Задумывалось все как ностальгия по школьным «валентинкам» и первым влюбленностям.

Однако вместо теплых воспоминаний рекламная кампания вызвала волну негодования: пользователи Сети сочли образы девушек на снимках излишне откровенными.

В комментариях к публикациям компанию обвинили в неуместном маркетинге, некоторые подписчики провели параллели с делом Эпштейна.

В ответ на общественный резонанс «Укрпочта» частично признала ошибку и удалила одну из самых резонансных фотографий. Остальные снимки проекта, выполненные в схожем стиле, остались доступны в официальных аккаунтах оператора.

Представители бренда и почтового оператора пока не дали развернутых официальных извинений, ограничившись лишь технической чисткой контента, что вызвало еще больше вопросов у недовольной аудитории.

Это уже второй за два дня крупный скандал, связанный с «Укрпочтой». Накануне украинка в интернете раскритиковала ребрендинг оператора. Генеральный директор почтовой службы в ответ предположил, что женщина за деньги оказывает услуги мужчинам.

В 2023 году «Укрпочта» собиралась выпустить марку, посвященную атаке на Кремль.