Украинская делегация осмотрела участок границы Польши с Калининградской областью

Делегация Украины приехала на границу Польши с Калининградской областью, чтобы изучить участок. Об этом сообщил Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи в соцсети Facebook*.

Границу осмотрели представители 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины. Экскурсию провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич.

Украинцам показали оборудование погранпоста в Барцянах, расположенного в 11 километрах от границы с Россией.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что Польша и Литва хотят создать совместный учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.