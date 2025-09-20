Украинская чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала

В Киеве чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию

Бывшая глава отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева Ольга Дроздова оказалась фигуранткой уголовного дела о хищении бюджетных средств. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

По данным издания, в 2023 году Дроздова организовала тендер на закупку оборудования для бомбоубежищ. В качестве «наилучшего варианта» были выбраны 12 французских овощерезок по цене 131 тысяча гривен за каждую — порядка 260 тысяч рублей по курсу. Кроме того, закупки генераторов также проводились по завышенной стоимости.

Прокуратура заподозрила чиновницу в коррупции, однако она на заседания суда не явилась и позже заявила, что уехала в Турцию «на лечение».

