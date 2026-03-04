Украинку выдворили с Бали на полгода за антироссийский танец с цепями

Гражданку Украины Юлию Криворук выдворили с индонезийского острова Бали на шесть месяцев после антироссийской акции в виде танца с цепями. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перформанс прошел 29 октября 2025 года в популярном районе Убуд. Украинка написала в соцсети, что устроила танец с цепями на улице, добавив, что после задержания ей запретили въезд на Бали на полгода.

«После моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали», — рассказала Криворук.

Девушка пожаловалась, что некоторые ее соотечественники на острове не посочувствовали ей. А некоторых якобы украинцев вообще «триггерила украинская речь».

В конце Криворук пообещала подписчикам, что теперь будет «лечить кукуху», копая грядки в Португалии.

Ранее жительница Тернопольской области выколола глаз трехлетнему сыну. Она осталась без работы и рассчитывала оформить социальные выплаты по инвалидности ребенка.