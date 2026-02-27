Украинка лишила сына зрения ради соцвыплат

Жительница Тернопольской области выколола глаз трехлетнему сыну ради пособия по инвалидности. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины.

В ноябре 2019 года женщина осталась без работы и рассчитывала оформить социальные выплаты по инвалидности ребенка. Она намеренно ослепила сына, повредив ему глазное яблоко медицинской иглой, когда осталась с ним наедине в областной больнице.

Суд признал украинку виновной в совершении особо тяжкого преступления, приговорив к семи годам шести месяцам лишения свободы. С нее также взыскали расходы на лечение ребенка и 600 тысяч гривен (более одного миллиона рублей) в качестве компенсации морального вреда. Пострадавшего от рук матери мальчика передали на попечение другой семье.

