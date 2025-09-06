Украинку со взрывчаткой задержали в Москве, она работала на спецслужбы Киева

В Москве задержали украинку, сотрудничавшую со спецслужбами Киева. У женщины была взрывчатка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ей обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ, сообщил источник агентства. По его словам, Мещанский суд отправил задержанную под стражу. В суде ТАСС подтвердили арест женщины, но от других комментариев отказались.

По данным, с которыми ознакомился ТАСС, задержанная сотрудничает с украинскими спецслужбами. У нее есть навыки конспирации, противодействия правоохранительным органам и обширные связи в криминальном мире, в том числе за пределами России. Женщина признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее жителя Москвы обвинили в подготовке теракта в столице, хранении взрывчатки и оружия, изготовлении взрывных устройств и нанесении телесных повреждений. Гособвинитель потребовал приговорить 60-летнего фигуранта дела к 14 годам лишения свободы.