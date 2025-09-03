Москвича обвинили в попытке совершить теракт с помощью дронов

Москвича Андрея Е. обвинили в попытке совершения теракта в столице, а также в хранении взрывчатки и огнестрельного оружия, изготовлении взрывных устройств и нанесении побоев. Об этом со ссылкой на судебные материалы Второго Западного окружного военного суда сообщил ТАСС .

Гособвинитель потребовал приговорить 60-летнего фигуранта дела к 14 годам лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, а оставшиеся одиннадцать — в колонии строгого режима. Также прокурор запросил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Подсудимый частично признал вину. Он объяснил суду, что посещал экстремистские сайты и Telegram-каналы из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры Южного административного округа Москвы делал в личных целях. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем.

В июне 2024 года водитель-экспедитор в компании «Мосреактив», будучи пьяным, поссорился на улице с прохожим. После он обратился в полицию с заявлением о драке.

Внимание правоохранителя привлекла футболка мужчины с надписью «Украина», тот сам рассказал о своих проукраинских взглядах, а также о том, что дома у него хранятся украинские флаги и другие символы. В результате было решено провести обыск в его квартире.

Во время обыска мужчина открыто показал и рассказал, где у него спрятано оружие. После осмотра квартиры возбудили уголовное дело, а 22 июня 2024 года москвича арестовали.

Ранее сотрудника пожарной части в Забайкалье задержали за государственную измену и призывы к терроризму. По данным ФСБ, злоумышленник по заданию украинских спецслужб собирал сведения о российских военных и своих коллегах, поддерживающих СВО.