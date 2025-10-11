Украинку с миллионом долларов наличными остановили на границе с Румынией

Пограничники нашли у ехавшей в Румынию украинки млн долларов под капотом машины

Миллион долларов наличными нашли в тайнике автомобиля Mercedes украинские пограничники на пункте пропуска «Порубное». Иномаркой управляла женщина, направлявшаяся в сторону Румынии, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что к приезду машины с деньгами пограничники подготовились заранее, информацию о незаконном вывозе валюты им передали оперативники.

Автомобиль направили на углубленный осмотр. В ходе процедуры пограничники и таможенники нашли в моторном отсеке специальный тайник, из которого достали 38 пакетов и семь свертков с американской валютой на общую сумму 970 тысяч долларов.

Кроме того, у задержанной женщины-курьера забрали ее автомобиль.

В конце сентября украинские пограничники задержали двух машинистов поездов, организовавших тайный транзит для уклонистов в Польшу. Стоимость проезда в другую страну задержанные оценили в 10 тысяч долларов с человека.