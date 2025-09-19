Двое машинистов украинской железной дороги организовали канал незаконной переброски украинских беглецов через пункт пропуска в Медыке. Об этом сообщили на сайте Бещадского отделения польской погранслужбы.

«Пограничники из поста в Медыке в сотрудничестве с полицейскими из воеводской комендатуры полиции в Жешуве ликвидировали канал переправки [украинцев]», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что машинисты прятали мужчин в локомотивах, следовавших из Украины в Пшемышль. За свои услуги просили 10 тысяч долларов. В итоге их обвинили в организации незаконного пересечения границы. Также полицейские задержали двух украинцев, пытавшихся перебраться в Польшу.

С февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Сотрудники ТЦК стали забирать мужчин прямо на улицах. Несмотря на это, ситуация на поле боя у ВСУ сложилась плачевно. Солдаты оставляют позиции и массово дезертируют.

Ранее стало известно, что власти Украины могут понизить планку мобилизации и дойти до использования 15-летних подростков. В стране уже снизили планки состояния здоровья и возраста — желание и мотивация человека никому не интересны.