Украинка сменила пол и добровольно пришла за повесткой в ТЦК

Жительница Украины сменила пол* на мужской и добровольно пришла за повесткой в территориальный центр комплектования. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Сотрудники ТЦК оперативно отправили добровольца на военно-врачебную комиссию. Во время осмотра у психиатра появились вопросы относительно вменяемости пациента.

Ранее пленный ВСУ Дмитрий Оболоник рассказал о насильной мобилизации. Мужчина был в нетрезвом состоянии, он вышел в ларек за водкой. Сотрудники ТЦК приехали на машине, погрузили украинца и купили бутылку алкоголя, после чего привезли в Широковский военкомат.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.