Украинка разгромила аллею бойцов ВСУ

Жительница Ровно устроила разгром на аллее в честь погибших боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

Женщина перевернула не меньше десятка стендов и разбила несколько ваз с цветами. Свой поступок она объяснила общей усталостью от конфликта — портреты ее раздражали и напоминали об идущих боевых действиях.

Правоохранительные органы вычислили и задержали подозреваемую, идет досудебное расследование.

Экспертиза подтвердила, что женщина находилась в общественном месте в нетрезвом состоянии. По этому факту ее привлекли к административной ответственности.

Ранее в Киеве несколько десятков женщин вышли на митинг с требованием демобилизовать мужей. Они скандировали, что военные не рабы.