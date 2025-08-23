Украинка пожаловалась на отдых в Одессе и возмутилась русской речью

«Честный отзыв об Одессе» от украинской туристки вызвал бурные споры в соцсетях. Девушка рассказала, что больше не собирается приезжать в «жемчужину у моря», сообщил mk.ru .

По ее словам, отдых испортили сразу несколько обстоятельств. Туристка утверждала, что не могла спать по ночам, так как в городе, по ее впечатлению, будто бы даже не знают о комендантском часе. Она добавила, что сквозь тонкие стены гостиницы доносились звуки ночных развлечений.

Девушка отметила, что под окнами в 04:00 мужчины громко звали какую-то Настю, затем между ними произошла драка, а уже в 05:00 приехала мусорная машина. Ее также возмутили высокие цены: туристка пожаловалась, что все в городе стоит слишком дорого.

Главным разочарованием, по словам отдыхавшей, стала языковая обстановка. Туристка утверждала, что ожидала услышать украинскую речь, но в Одессе все, как ей показалось, говорили по-русски, и это напомнило ей СССР.

Ранее сообщалось, что в Одессе на пляже «Золотой берег» отдыхающие подрались, когда один из посетителей, предположительно, включил русскоязычную музыку.