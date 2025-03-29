«Нет ресурсов». На Украине вскрылся интересный факт о ситуации с мобилизацией

На Украине суд оправдал сотрудника винницкого ТЦК, обвиняемого в невыполнении плана по мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области оправдал начальника отделения рекрутинга и комплектования местного ТЦК, который не выполнил план мобилизации», — уточнило издание со ссылкой на судебный реестр.

Специализированная прокуратура обвинила военкома в небрежном отношении к военной службе. Сотрудник ТЦК выполнил мобплан только на 25%. Он мобилизовал 10 мужчин вместо 40.

В суде военком свою вину не признал. Он заявил, что на территории района больше не осталось «человеческих ресурсов», которые он смог бы мобилизовать.

Военком добавил, что в 2024 году 500 украинцев объявили в розыск, так как их не смогли найти. У остальных же мужчин либо бронь, либо они старше 55 лет, либо имеются проблемы со здоровьем.

Ранее два пленных бойца ВСУ рассказали, что сотрудники ТЦК хватали мужчин на улицах и после двухнедельной подготовки в учебке отправляли на фронт. Так военкомы пытались пополнить ряды украинской армии, несущей большие потери.