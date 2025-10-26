На Украине в селе Тараща в Киевской области обнаружили принудительно мобилизованного мужчину с многочисленными травмами и амнезией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде. Ранее в местном ТЦК ей сообщили, что Романа отправили в часть в Белую Церковь, однако там его разыскать не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пострадавший сейчас находится в реанимации, у него диагностировали сотрясение головного мозга и потерю памяти.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку кадров. Украинцев мобилизуют даже с кладбищ. По словам военнопленного, его забрали прямо с могил родственников, после чего отправили на передовую в ДНР. Насильно мобилизованный сдался в плен, когда остался без еды.