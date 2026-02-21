Жительницу Котовска отправили под домашний арест за убийство новорожденного

СК: в Тамбовской области женщина оставила в лесу пакет с телом младенца

Следственное управление СК России по Тамбовской области предъявило обвинение 34-летней жительнице Котовска по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства .

По версии следствия, 16 февраля женщина родила ребенка у себя дома. После этого она попыталась скрыть произошедшее: завернула новорожденного в простынь и плотный пакет, а затем отнесла его в лес рядом с домом.

На следующий день пакет с телом младенца обнаружила местная жительница, которая обратилась в правоохранительные органы. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

По делу назначили ряд экспертных исследований, включая судебно-медицинскую и ДНК-экспертизу. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

