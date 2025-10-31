Украинец устроил перестрелку с сотрудниками СБУ в Днепропетровске

В ресторане «Латария» в Днепропетровске произошла перестрелка с участием сотрудников Службы безопасности Украины и местного жителя. О происшествии сообщило издание «Страна.ua».

ЧП случилось вечером 28 октября около 22:40. Между двумя сотрудниками СБУ и мужчиной, отдыхавшими в заведении, возник конфликт. После того как участники спора вышли на улицу, один из силовиков, Дмитрий Пильтяй, достал табельный пистолет Glock-17 и начал угрожать оппоненту.

В ответ местный житель ударил его по голове, завладел оружием и произвел около двенадцати выстрелов. В результате другой сотрудник СБУ, Виталий Кушнарев, получил ранение стопы и перелом костей носа, а Пильтяя госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Нападавший — 59-летний житель Днепропетровска Юрий Шаталов — попытался скрыться, но был оперативно задержан полицией и признал вину.

