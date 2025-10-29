Четверо мужчин в черном устроили перестрелку в поселке на Южном Урале

Четверо мужчин в поселке Першино в Челябинской области устроили перестрелку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, происшествие случилось на улице Кавказской. Несколько людей в черном вышли из машины и начали преследовать человека.

Потом раздались выстрелы, а затем мужчины напали на жертву, избили палками и скрылись с места ЧП. Сейчас стрелявших ищут полицейские.

Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области мужчина открыл стрельбу в лесополосе. В итоге его задержали полицейские.

Следователи выяснили, что два местных жителя отправились в лес собирать грибы. Когда пришли — поссорились с мужчиной на Peugeot Expert, который преградил путь. В итоге водитель стал стрелять вверх из охотничьего оружия, а потом скрылся с места ЧП. Когда подозреваемого поймали, то изъяли у него оружие и патроны.