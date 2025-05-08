Украинец расстрелял военного и его тещу под Киевом

В Киевской области местный житель убил военного и его тещу во время ссоры в селе Софиевская Борщаговка. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в своем аккаунте в Facebook*.

По данным следствия, месяц назад военный за тысячу долларов продал оружие мужчине, а затем потребовал выплатить ему определенную сумму.

Тот отказался платить и расстрелял военного из купленного оружия, а вместе с ним и его тещу. После этого 63-летний стрелок ушел к себе домой и закрылся. В течение часа его задержали бойцы спецназа. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты полиции, больше никто не пострадал.

В апреле жители Черновицкой области напали на сотрудника ТЦК и заблокировали его автомобиль. В ответ на это военком открыл стрельбу.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.