Украинец расстрелял собственных детей и покончил с собой

В украинской деревне Станиславчик, расположенной в районе города Золочева Львовской области, нашли тела мужчины и двоих его сыновей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

«Застреленными нашли двоих детей в возрасте 13 и 15 лет», — написал он.

По информации местной службы по делам детей, семья была благополучной и не состояла на учете в социальных службах.

По предварительным данным, 42-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по своим детям, а затем покончил с собой. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие спецслужбы. Правоохранители начали уголовное производство.

