Украинец пытался отбиться от военкомов топором

На Украине мужчина с топором напал на сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) остановили мужчину в Черкассах, потребовав показать документы. Однако местный житель начал кидаться на них с топором, сообщили на странице областного военкомата в Facebook*.

«В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно и не реагировал на замечания военнослужащих ТЦК», — отметили в публикации.

Также украинец резко начал размахивать пакетом, в котором лежал топор. В результате один из военкомов получил несколько ударов по голове.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он находился в розыске. Кроме топора и баллончика, у местного жителя нашли предмет, похожий на пистолет.

Еще один украинец смог избежать насильственной мобилизации, разогнав военкомов лопатой. Однако против него завели уголовное дело, так как один из сотрудников ТЦК получил травмы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.