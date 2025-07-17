Украинец пытался на скорой сбежать в Румынию

Украинец собирался пересечь границу с Румынией в машине скорой помощи

Мужчину нашли в машине скорой помощи при попытке незаконно выехать из Украины в Румынию. Об этом сообщила в Telegram-канале украинская Госпогранслужба.

По данным ведомства, 62-летний мужчина договорился с двумя жителями Харькова о переправе в соседнюю страну. За эту услугу он должен был заплатить 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей).

«Чтобы доставить „клиента“ в приграничье, дельцы решили везти его каретой скорой помощи», — отметили в сообщении.

Правоохранители задержали всех участников схемы. Теперь перевозчиков привлекут к уголовной ответственности.

Насильственная мобилизация уже стала обычной практикой на Украине. Мужчины призывного возраста пытаются всеми способами покинуть страну. Ранее несколько украинцев хотели пересечь границу, спрятавшись от пограничников в куче мусора.