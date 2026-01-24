Подпольщик Лебедев: в Измаиле сотрудники автосервиса силой отбили коллегу от ТЦК

Работники автосервиса избили сотрудников ТЦК, когда те пытались силой забрать на мобилизацию автослесаря в городе Измаил Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он предоставил агентству видеозапись, как двое людей в военной форме подходят к рабочему. После короткого разговора они попытались силой увести мужчину, но в драку вмешались другие работники станции техобслуживания.

«Подоспели другие работники станции техобслуживания и отбили своего коллегу», — сказал Лебедев.

Он уточнил, что автослесарь утверждал о наличии у него брони от призыва и хотел пойти за документами.

Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию мобилизованных постоянно приводят к скандалам на Украине.

Ранее точный авиаудар ВС России уничтожил здание ТЦК в населенном пункте Белополье Сумской области. Среди личного состава ТЦК есть как убитые, так и раненые.