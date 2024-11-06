Украинец набросился на военкомов с ружьем и коктейлем Молотова

Сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки в Днепропетровской области встретили отчаянное сопротивление уклониста из поселка Лиховка. Мужчина прогнал их ружьем и коктейлем Молотова, сообщило издание «Страна.ua» .

Сначала одетые в гражданскую одежду военкомы остановили машину украинца и потребовали документы. Он отказал.

«Не морочьте мне голову, пожалуйста. Вы не имеете права на проверку документов. Документы может проверять только полицейский», — сказал мужчина.

Он рассказал, как работая дальнобойщиком, объехал всю Украины и прошел много проверок на блокпостах. После перепалки с военкомами мужчина уехал, но они настигли его дома.

Там конфликт вышел на новый уровень. Мужчина выгнал их за ворота, схватился за ружье, призвал «не кошмарить односельчан» и отборным матом пообещал бросить в машину ТЦК зажигательную смесь. В конце концов мужчины ретировались.

Украинцы регулярно жалуются на принудительную мобилизацию. В Закарпатье военкомы отправили в армию мужчину, страдающего параличом. Перед этим они избили и отобрали у него документы.