Сотрудник военкомата на Украине до смерти забил мобилизованного

Фото: РИА «Новости»

Охранник ТЦК в Киеве до смерти забил мобилизованного солдата, которого не стали брать на фронт. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

Журналисты отметили, что сотрудника арестовали за превышение полномочий. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Мобилизованного привезли в учебную часть во Львовской области в мае, но признали негодным из-за травмы бедра и варикоза. Помимо него в «учебке» было еще много других мужчин, которых не стали призывать.

Когда мобилизованного вернули в Киев, он выпил энергетик и якобы стал агрессивно вести себя. В итоге охранник избил его ногами по лицу и использовал электрошокер. После приезда в сборный пункт тело избитого вышвырнули из автобуса.

Тело нашли прохожие. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер из-за травмы головы, груди, переломов ребер и повреждения органов.

Ранее украинский военнопленный Петр Климишевский рассказал, что его мобилизовали на работе. Он доставлял круассаны во Львове, поэтому был на улице. Там наткнулся на сотрудников ТЦК.

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