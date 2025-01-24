Украинец купил себе троих детей, чтобы избежать мобилизации
Украинец сделал фальшивое отцовство на троих детей ради брони
Украинец попытался стать многодетным отцом, купив виртуальных детей, ради того, чтобы получить бронь от мобилизации и бежать из страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую погранслужбу.
По данным издания, мужчина за шесть тысяч евро оформил поддельное свидетельство о том, что он является отцом двоих малолетних близнецов и семимесячного младенца, которые якобы родились в Германии.
Однако пограничники обратили внимание на не соответствовавшие установленным образцам подозрительные документы и задержали виртуального многодетного отца, который в последствие сам признался, что дети липовые.
Ранее депутат Рады сообщил, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес и сотрудники ТЦК (военкоматов) получают деньги за каждого приведенного на службу. Также он рассказал, сколько нужно заплатить, чтобы выбраться из военкомата после попадания туда.