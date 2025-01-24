Украинец купил себе троих детей, чтобы избежать мобилизации

Украинец попытался стать многодетным отцом, купив виртуальных детей, ради того, чтобы получить бронь от мобилизации и бежать из страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

По данным издания, мужчина за шесть тысяч евро оформил поддельное свидетельство о том, что он является отцом двоих малолетних близнецов и семимесячного младенца, которые якобы родились в Германии.

Однако пограничники обратили внимание на не соответствовавшие установленным образцам подозрительные документы и задержали виртуального многодетного отца, который в последствие сам признался, что дети липовые.

Ранее депутат Рады сообщил, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес и сотрудники ТЦК (военкоматов) получают деньги за каждого приведенного на службу. Также он рассказал, сколько нужно заплатить, чтобы выбраться из военкомата после попадания туда.