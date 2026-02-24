Заявление президента России Владимира Путина о продолжении масштабной работы по укреплению армии обсудили читатели издания Yahoo News Japan . Они высказали мнение, что на фоне затяжного конфликта Украину и ее президента Владимира Зеленского ждет тяжелое будущее.

Текущая ситуация, по оценке комментаторов, складывается в пользу России, а главная проблема — это позиция украинского руководства по прекращению огня.

«Давайте будем честны: ситуация складывается благоприятно для России. Единственная помеха сейчас — Зеленский, который наотрез отказывается прекращать огонь и не идет на территориальные уступки. Украинский народ меж тем доведен до предела. Пора смотреть реальности в глаза и принимать уже какие-то решения», — написал пользователь.

Другой читатель заявил, что значительная часть украинцев готова поддержать территориальные уступки, а отсутствие таких решений тоже связал с Зеленским.

«Большая часть населения Украины поддерживает передачу территорий России. Но им крайне не повезло с президентом — заканчивать этот конфликт он и не думает», — отметил он.

Кроме того, в обсуждении приводили разные трактовки причин и целей конфликта в медиасфере.

«Наши и западные СМИ всячески мазали Россию грязью и обвиняли в „агрессии“, вот только Москва последовательно добивалась лишь передачи под свой контроль территории четырех регионов и Крыма. Нельзя интерпретировать происходящее однобоко», — подчеркнули читатели.

