Риск смены власти заметили на Украине

Противники действующей украинской власти активизировались после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Оппозиция рассчитывает, что новый американский лидер прекратит боевые действия, что сильно пошатнет позиции Владимира Зеленского, давно потерявшего президентский статус из-за истечения срока полномочий. Об интригах и неожиданных коалициях в среде противников украинского лидера сообщило издание «Страна.ua» .

Близкий к украинским политическим кругам источник заявил, что многие крупные бизнесмены и оппозиционные политики включились в интриги против Зеленского и начали всеми способами начали выходить на близкое окружение Трампа.

«Коломойский, например, установил контакт с Борисом Эпштейном. Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — заявил собеседник журналистов.

Находящийся в следственном изоляторе с сентября 2023 год известный украинский предприниматель Игорь Коломойский снова дал о себе знать огромным интервью, которое появилось в принадлежащем ему агентстве УНИАН. Бизнесмен не стал сдерживаться в выражениях и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и попытке завладеть акциями «Укрнафты». Так он объяснил решение Банковой передать ценные бумаги под контроль армии в конце 2022 года.

«Военные банально использовали из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над „Укрнафтой“ и „Укртатнафтой“», — заявил Коломойский.

Он добавил, что теперь компания стала регулярным источником поступления коррупционных доходов в украинскую политическую верхушку.

Журналисты добавили, что Коломойский сумел наладить контакт с одним из близких соратников Трампа Борисом Эпштейном, которого после публичного скандала в СМИ с «продажей должностей» в новой администрации президента США убрали из публичного пространства. Но окончательно от его услуг Трамп не отказался.

Вслед за Коломойским активизировался также арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене. В своем Telegram-канале он усилили критику украинской власти после победы Трампа и прямо обвинил Зеленского в воровстве на боевых действиях.

По утверждению Дубинского, президент Украины также связан многочисленными коррупционными связями. Политический строй Украины он называет «диктатурой в центре Европы». Также обвиняет власти в создании системы пыток неугодных.

Парламентская оппозиция в лице партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко также усилила свою активность. Тимошенко регулярно выступает с критическими комментариями по ситуации в стране, которые тиражируются СМИ.

Резко критиковать Зеленского продолжили соратники Порошенко, продвигая нарратив о необходимости скорейшей остановки войны. В частности, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал в своих социальных сетях, что новая администрация США даст Украине больше военной помощи.