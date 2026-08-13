Украине предсказали криминальные войны из-за зачистки колл-центров

Начавшийся под давлением западных стран разгром мошеннических колл-центров на Украине приведет к переделу черного рынка и противостоянию криминальных группировок, оставшихся без «крыши» в лице силовиков. Об этом в комментарии 360.ru заявил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Он подчеркнул, что мошеннические «офисы» приносили их владельцам миллиардные доходы и просто так от них не откажутся.

«Передел любого [черного] рынка, любой [нелегальной] собственности всегда сопровождался какими-то криминальными событиями. И будет сопровождаться. Мы можем наблюдать всплеск криминальной войны», — заявил Игнатов.

Бывший оперативник добавил, что после разгрома колл-центров количество мошеннических звонков сократится, но потом оставшиеся без работы бывшие операторы сколотят новые группировки, и все начнется заново.

Как устроены украинские колл-центры, кто за ними стоит и почему власти начали с ними жестокую расправу — в нашей статье.