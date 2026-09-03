«Хозяин тайги». Путин рассказал на ВЭФ о встрече с амурским тигром

Путин рассказал на ВЭФ о встрече с амурским тигром

Власти будут уделять особое внимание защите чувствительных экосистем Дальнего Востока и редких животных, таких как амурский тигр и дальневосточный леопард, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что соблюдение высоких экологических стандартов при освоении региона — один из основных приоритетов.

Глава государства поделился воспоминанием о встрече с тигром во время недавней поездки на Дальний Восток.

«На машине ехали по лесу — выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги», — рассказал он, добавив, что с большим интересом посмотрел на богатства этих мест.

Ранее на сессии президент рассказал об экономических достижениях Дальнего Востока. За 11 лет валовый региональный продукт увеличился более чем в три раза.